AP Moller Holding, владеющий более чем половиной голосующих акций Maersk, заплатит $1,17 млрд наличными за флот, который состоит из 161 нефтяного танкера. Впоследствии компания будет управлять Maersk Tankers в составе консорциума, в который также войдут японская Mitsui & Co. и другие потенциальные партнеры.

Продажа станет вторым этапом четырехчастного процесса разделения бизнеса, после которого Maersk сосредоточится на контейнерных перевозках и логистике. Как сообщали "Вести.Экономика", в прошлом месяце Maersk продал свой нефтяной бизнес французской Total за $7,5 млрд.

Договорившись о продаже Maersk Tankers, "мы сделали еще один важный шаг на пути к реализации нашей стратегии, направленной на то чтобы высвободить ресурсы и сосредоточиться на будущем росте AP Moller-Maersk в сферах контейнерных перевозок, управления портами и логистики", отмечает генеральный директор Maersk и бывший глава танкерного бизнеса Сорен Скоу.

Сделка подчеркивает решимость семьи основателя Maersk инвестировать в бизнес, который конгломерат продает.

Maersk предстоит долгий путь к разделению: у конгломерата остаются еще два актива, который он намерен продать. Maersk Drilling, которому принадлежат буровые установки, используемые в нефтеразведке, по оценкам аналитиков Jefferies, стоит около $4,7 млрд. Однако этот сектор пострадал от падения цен на нефть. Maersk Supply Service - убыточное подразделение, владеющее судами для офшорных нефтяных операций, - по оценкам Jefferies, стоит около $1,4 млрд.

Maersk Tankers, в которой работает около 3100 человек, в последнее время испытывала трудности и получила чистый убыток в размере $483 млн во II квартале после списания стоимости своих активов.