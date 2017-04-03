"Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ", — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

30 марта телеканал "112 Украина" сообщал, что постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше подтвердил информацию, что МВФ намерен 3 апреля рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша финансовой помощи в $1 млрд.

Ранее совет директоров МВФ неоднократно переносил обсуждение транша для Украины в рамках третьего по счету пересмотра программы финансирования Киева. Программа предполагает оказание помощи стране на $17,7 млрд в течение четырех лет, в рамках программы Украина получила уже $7,7 млрд.

29 марта стало известно, что Всемирный банк отложил утверждение нового займа для Украины объемом $150 млн. Изначально планировалось, что заем будет утвержден уже 31 марта, новый срок утверждения — 2 мая.