Как пишет NEWSru.com, Лагард напомнила, что в июле МВФ спрогнозировал рост глобальной экономики в 2017 году на уровне 3,5%, и подчеркнула, что вскоре фонд опубликует уточненный прогноз и "он, похоже, будет еще более оптимистичным".

"Если судить по показателям ВВП, около 75% стран мира испытывают подъем, что является самым крупным показателем роста с начала десятилетия, - указала Лагард. - Это означает, что во многих регионах мира появляются новые рабочие места и растет уровень жизни".

Однако восстановление экономики затронуло не все государства. "В некоторых странах происходит слишком медленный рост", и в прошлом году в 47 государствах было зафиксировано снижение ВВП на душу населения, отметила директор МВФ, добавив, что "слишком много людей все еще не испытывают на себе преимуществ от восстановления" глобальной экономики, передает ТАСС.

Во многих странах мира с развитой экономикой инфляция все еще находится на низком уровне, а безработица практически отсутствует. Лагард подчеркнула необходимость продолжения проведения монетарной политики, которая поддерживает восстановление глобальной экономики, при тесном сотрудничестве центробанков. Это, по ее словам, позволит "избежать нестабильности на рынках и внезапного ухудшения финансовых показателей, что может подорвать" рост.

Говоря об экономике США, директор-распорядитель МВФ отметила, что показатели роста в этой стране могут оказаться выше ожиданий. "Прогнозы для экономики США были неустойчивы ввиду фактических экономических показателей и меняющихся перспектив налоговой реформы, однако в течение этого и следующего года рост, вероятно, будет выше ожиданий", - сказала Лагард.

Она при этом отметила уверенный рост инвестиций и торговли в государствах с высоким уровнем развития экономики, особенно активно этот процесс проходит в Европе и Японии. Кроме того, остаются сильны азиатские развивающиеся рынки, особенно это касается Китая и Индии.

В странах с формирующейся и развивающейся экономикой (в их число входит и Российская Федерация) наблюдается более четкая перспектива. Лагард отметила, что финансовая стабильность укрепляется за счет более выверенной банковской политики и возросшего доверия со стороны инвесторов.

Глава МВФ также призвала политиков стран мира к сотрудничеству с целью поддержания экономики, пребывающей в фазе роста. "Политические деятели должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты с тем, чтобы действовать прямо сейчас и воспользоваться преимуществами нынешнего периода глобального роста", - подчеркнула она. "Сотрудничество остается лучшим способом построения более процветающего будущего для каждой страны", - добавила Лагард.