Первый отель класса люкс накануне официально открылся в кубинской столице. Пятизвездочная гостиница Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana находится в исторической части города и располагается в здании, построенном в начале XX века для первой торговой галереи на Кубе в европейском стиле.

После революции 1959 года в этом здании размещались правительственные учреждения и даже школа. Реконструкция исторического здания началась в 2013 году и теперь завершена. Теперь это шестиэтажный отель с 246 номерами. На крыше отеля - бассейн с террасой. Первые гости смогли остановиться здесь еще 22 мая. Цены за номер стартуют с 333 долларов за ночь при раннем бронировании.

Управляет гостиницей швейцарская группа Kempinski, а принадлежит отель кубинской государственной туристической компании Gaviota. На первом этаже отеля расположились бутики Gucci, Mango, Lacoste, Nikon Canon, Leica и другие, сообщает Radio Habana.

Неподалеку от Gran Hotel Manzana Kempinski полным ходом идет строительство еще двух отелей класса люкс. Один из них будет управляться испанской группой Iberostar, второй - французской Accor. Также рядом с отелем расположен исторический рыбный ресторан Floridita, в котором бывал Эрнест Хемингуэй.

Британская The Telegraph отмечает, что отель может похвастаться Wi-Fi и высокоскоростным доступом в интернет, который пока недоступен обычным жителям Кубы. Правда, гостям отеля придется за это удобство дополнительно доплачивать.

Напомним, поток туристов на Кубу значительно вырос после того, как в декабре 2014 года Гавана и Вашингтон запустили процесс нормализации отношений и было снято 50-летнее американского эмбарго. В минувшем году остров посетили рекордные 4 млн иностранных туристов (в 2015-м - 3,5 млн туристов). Рейсы в эту карибскую страну сейчас выполняют почти 70 авиакомпаний. Кроме того, туристов на Кубу привозят многочисленные круизные лайнеры, отмечает ТАСС.