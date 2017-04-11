"Хамство. На выставку приехали представители ряда крымских производителей вина. Вчера итальянская полиция непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию. Сейчас министерство иностранных дел разбирается", — приводит агентство слова Аксенова.

По его словам, действия итальянских правоохранительных органов являются "вопиющими" и "глупым политическим шагом", так как крымские производители едут на выставку в составе российской делегации. На данный момент инцидентом занимается МИД, добавил Аксенов.

Ранее спикер украинского МИД Марьяна Беца в своем Twitter написала, что, согласно решению Совета ЕС, организаторы выставки направили требование русской стороне не экспонировать товары из Крыма в рамках Vinality 2017.