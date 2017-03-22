"Вероятность этого (проигрыша) достаточно низкая, большая работа была сделана, чтобы этого не произошло. Но если будет соответствующее решение, это будет обязательство "Нафтогаза", а не Украины. "Нафтогаз" просто будет банкротом, и наши активы будут распродаваться, и кредиторы в рамках определенной очереди будут получать средства", — сказал Витренко.

Как пишет RNS, он также уточнил, что распродать можно будет старые постройки, буровые установки, старые автомобили.

Как сообщалось ранее, совокупный объем требований "Газпрома" к "Нафтогазу" может составить порядка $80 млрд.

16 июня 2014 года "Газпром" обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК "Нафтогаз Украины" неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность. В тот же день "Нафтогаз Украины" обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года, в размере не менее $6 млрд и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины. 21 июля 2014 года указанные выше дела были консолидированы. В октябре 2014 года "Нафтогаз" подал второй иск, потребовав обязать "Газпром" выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере $3,2 млрд и еще $3 млрд за низкую транзитную ставку. 30 апреля 2015 года "Нафтогаз" подал исковое заявление, значительно увеличив сумму своих требований — по разным расчетам, до $11–16 млрд.

12 июня 2015 года "Газпром" уточнил сумму требований к украинской компании — она возросла до $29,2 млрд. В марте 2016 года "Газпром" еще раз уточнил общую сумму требований к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже — теперь она достигла $31,759 млрд. "С учетом включения дополнительного требования — оплаты $2,549 млрд за невыбранные в III квартале 2015 года объемы газа по условию "бери или плати" — составляет $31,759 млрд", — пояснил "Газпром". В 2015 году условие "бери или плати" не применялось для "Нафтогаза Украины" в I, II и IV кварталах.