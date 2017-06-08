"Без украинского "прямого потока" Россия не может гарантировать бесперебойную транспортировку собственного газа в Европу. Если хоть какая-то авария происходит с обходными подводными газопроводами "Газпрома" или если спрос на газ в Европе внезапно меняется, украинская ГТС останется единственным путем бесперебойного обеспечения европейцев газом", — уточняется сообщении компании.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что мощностей "Северного потока — 2" может не хватить при сохранение темпов роста потребности в российском газе в Европе.

"До ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" еще два с половиной года. Если темпы роста спроса на российский газ продолжатся, то и "Северного потока — 2" будет недостаточно, чтобы удовлетворять растущий спрос на газ. С ростом наших поставок зафиксировано снижение поставок Норвегией, Нидерландами и Катаром", — сказал Миллер 1 июня на Петербургском экономическом форуме.