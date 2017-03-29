"Принятие такого решения без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и обязательства ЕС по Договору к Энергетической хартии и по Договору об основании Энергетического сообщества", — говорится в сообщении.

"Нафтогаз" объяснил подачу иска тем, что принятие подобных решений не входит в полномочия комиссии. Само решение, по мнению компании, противоречит директиве ЕС 2009/73, не содействует усилению конкуренции, а также угрожает безопасности поставок на Украину и некоторые страны Восточной Европы. Также данное решение не способствует эффективному функционированию внутреннего рынка Евросоюза и Энергетического сообщества. Это решение "усиливает доминирование "Газпрома" и связанных с ним компаний", говорится в сообщении "Нафтогаза".​

Еврокомиссия 28 октября 2016 года разрешила "Газпрому" ​увеличить прокачку газа по трубопроводу OPAL в обход Украины с 18 млрд куб. м до 28,2 млрд куб. м в год. OPAL объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Суд ЕС 27 декабря 2016 года приостановил данное решение Еврокомиссии. Иск с требованием приостановить решение Еврокомиссии подала немецкая структура польской компании PGNiG Supply & Trading. Аналогичный иск 16 декабря направило и правительство Польши.

С 1 февраля "Газпром" сократил прокачку газа по газопроводу OPAL из-за решения суда. По данным газотранспортных операторов, на которых ссылался "Интерфакс", 1 февраля на транзит через ГИС "Велке Капушаны" заявили 153 млн куб. м газа, тогда как 31 января было заявлено 153,861 млн куб. м. Согласно данным OPAL Gastransport GmbH, транзит газа по "Северному потоку" 13 февраля должен был упасть не менее чем на 20%. "Газпром" не планировал увеличивать транзит через Украину.