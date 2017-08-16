Как передает Lenta.ru, размеры iPhone 7s по высоте, ширине и толщине равняются 138,44 х 67,27 х 7,21 миллиметра. У прежней модели эти значения меньше в среднем на 0,1 миллиметра по каждой из сторон: 138,31 х 67,14 х 7,1 миллиметра. Отмечается, что при каждодневном использовании эта разница не будет заметна, но плотно прилегающие чехлы для iPhone 7 могут не подойти к iPhone 7s.

По словам источника, такие изменения произойдут из-за использования стеклянной крышки корпуса, вместо алюминиевой. По слухам, новые iPhone получат беспроводную зарядку, что и станет причиной изменения конструкции смартфона.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Также считается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него смартфон получит сканер лица.