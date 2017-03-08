Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3,3% в 2017 году и на 3,6% — в 2018 году, говорится в докладе ОЭСР Interim Economic Outlook. Аналогичный прогноз организация давала в ноябре 2016 года. В 2016 году рост мировой экономики, согласно данным ОЭСР, составил 3%. Прогнозируемый рост в значительной степени отражает налоговые и структурные инициативы в крупных экономиках, в частности в Китае, Канаде и США, отмечает ОЭСР.

Протекционизм

Темпы роста мировой экономики могут замедлиться из-за риска появления новых торговых барьеров, в частности, после Brexit и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США — ранее новый американский президент заявлял о намерении пересмотреть международные торговые соглашения, чтобы изменить их в пользу его страны, отмечает Bloomberg.

Дополнительной угрозой для рынков также могут стать волатильность курсов валют и чрезмерный рост фондовых рынков, отмечает ОЭСР. Несмотря на сохранение прогнозируемого темпа роста мировой экономики на уровне 3,3%, цифра остается ниже среднего показателя за 20 лет до мирового финансового кризиса 2008–2009 годов из-за снижения объемов инвестиций и замедления темпов роста производительности.

"Мы ускорились, но меня волнует достаточно слабый фундамент этого восстановления. В мире сохраняются медленные темпы роста производительности и высокая степень неравенства. Вместе они снижают вероятность значительного роста потребления и инвестиций, необходимых для значительного ускорения роста", — сказала главный экономист ОЭСР Катерин Манн в интервью Bloomberg.

Политические риски

Политические риски могут также привести к замедлению темпов роста мировой экономики, особенно в Европе, где в этом году состоятся выборы в Германии, Франции и Нидерландах. По данным ОЭСР, доверие правительствам в мире опустилось до уровня 2007 года, особенно во Франции, США и Греции.

"Ослабление доверия к национальным правительствам снижает уверенность избирателей многих стран в политической системе, что осложняет работу этих правительств по проведению политики, нацеленной на достижение сильного и стабильного роста", — отмечается в докладе организации.

Хотя Дональд Трамп напрямую не упоминается в докладе, часть рисков исходит от новой администрации США. В частности, речь идет о потенциальном введении пошлин на ввоз товаров из стран, которые, по мнению ОЭСР, имеют несправедливые преимущества в торговле с США.