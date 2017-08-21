Пространство между рядами в салоне самолета – одна из наиболее частых жалоб пассажиров. Авиакомпании зачастую максимально сокращают его, чтобы вместить большее количество пассажиров.

Skyscanner провел исследование с целью найти наилучшее соотношение между стоимостью авиабилета и пространством в салоне. Два европейских перевозчика возглавили рейтинг по итогам проведенного исследования.

В категории рейсов средней дальности следования лидером стал ирландский лоукостер Ryanair. Лучшее соотношение цена-пространство на рейсах дальнего следования, по данным Skyscanner, предлагает греческая Aegean Airlines.

Как уточняет портал Air Journal, в ходе исследования специалисты подсчитали стоимость одного сантиметра пространства для ног у сидения самолета, поделив среднюю стоимость билета в эконом-классе на среднее доступное пространство.

Лоукостеры стали лидерами составленного по итогам исследования рейтинга. Крупные авиакомпании, типа Air France, в топ-10 категории рейсов средней дальности следования не попали. В рейтинге рейсов дальнего следования Norwegian досталось 3-е место.