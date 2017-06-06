Первая тройка самых дорогих брендов не изменилась по сравнению с прошлым годом, однако их стоимость выросла. Так, стоимость бренда Google в 2017 году составила $245,58 млрд против $229,2 млрд годом ранее, Apple подорожал с $228,46 млрд до $234,67 млрд, а Microsoft — c $121,82 млрд до $143,22 млрд.

В первую десятку рейтинга BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands также вошли Amazon, Facebook, AT&T, Visa, Tencent, IBM и McDonald's. Из первой десятки ушел бренд Verison, вместо него в топ-10 попал Tencent.

В рейтинг впервые вошли бренды мессенджера Snapchat (93-е место), видеохостинга Youtube (65-е место) и производителя фильмов и сериалов Netflix (92-е место).

Общая стоимость попавших в сотню брендов составила $3,64 трлн, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 8%.