Средняя запрашиваемая цена в городе упала на 1,5% до 636 777 фунтов ($813 тыс) в этом месяце по сравнению с предыдущим годом, что является самым большим ежегодным снижением с мая 2009 года, сообщает сайт Rightmove Plc. В течение месяца цены в Лондоне снизились на 2%.

Рынок жилья в Лондоне показал рост ниже уровня рынка по сравнению с остальной частью страны с начала 2016 года после того, как спрос пострадал от результатов голосования по Brexit и повышения налогов для инвесторов. Более дорогие дома страдают больше всего, так как внутренние районы Лондона отмечают ежегодное снижение на 4,2%, а цены в более дешевых пригородах выросли на 1,7%.

"В то время как в остальной части страны наблюдается весенний всплеск, в большинстве регионов отмечается бум цен и новые ценовые рекорды, некоторые части лондонского рынка по-прежнему корректируются", - сказал директор Rightmove Майлс Шипсайд. "Чем выше дискреционная верхняя часть рынка, тем больше приходится соблазнять покупателей более дешевыми ценами, компенсируя более высокие налоги на покупку".

Для Соединенного Королевства в целом цены выросли на 1,1% в апреле, сообщает Rightmove. Рост оказался медленее, чем среднемесячный прирост в 1,6%, наблюдаемый в это время года за последние семь лет. А годовой прирост в 2,2% оказался самым слабым с апреля 2013 года.

Потеря импульса может сигнализировать о том, что покупатели становятся более осторожными, так как ускорение инфляции подрывает реальные доходы, а начало формального процесса по выходу из Евросоюза затуманивает экономические перспективы.