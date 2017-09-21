Сумма иска компании "Нефтегаз Украины" к России в связи с захватом активов в аннексированном Крыму в настоящее время составляет 7 млрд долларов. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил коммерческий директор "Нефтегаза" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сумма без процентов составляет 5 миллиардов долларов. В нее "входят и производственные активы нашей дочерней компании "Черноморнефтегаз", и принадлежащий "Нефтегазу" газ в подземном хранилище в Крыму, и активы других дочерних компаний "Нефтегаза", написал он.

По мнению Витренко, подача иска не свидетельствует о том, что "Крым перестал быть частью Украины". "Мы только констатируем факт, что в результате незаконной аннексии Крыма, его сейчас контролирует Российская Федерация", - добавил он.

Ранее НАК "Нефтегаз Украины" и 6 ее дочерних компаний: "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснефть" и "Газ Украины" - подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, иск о возмещении убытков, нанесенных незаконным захватом Россией активов группы в Крыму. Вынесение трибуналом решения по делу запланировано до конца 2018 года, сообщают "Українські Новини".