В Германии ускоряется падение спроса на новые и подержанные легковые машины с дизельными моторами. Об этом свидетельствуют статданные и опросы автодилеров.

Тренд, предсказанный экспертами после разразившегося осенью 2015 года дизельного скандала с Volkswagen, становится все более очевидным: в Германии падает спрос на новые и подержанные легковые автомобили с дизельными двигателями. Об этом свидетельствуют свежие статистические данные, опросы автоторговцев и исследования экспертов.

Так, в мае доля дизелей среди впервые зарегистрированных автомобилей снизилась до 40,4%, что почти на 6 процентных пунктов меньше, чем было год назад. И это притом что минувший месяц оказался очень удачным для крупнейшего в Европе немецкого автомобильного рынка: продажи новых легковых машин выросли по сравнению с маем прошлого года примерно на 13%.

Корпоративные клиенты снижают закупки

От дизельной технологии, изобретенной в свое время в Германии и долгое время очень здесь популярной, все чаще отказываются не только индивидуальные автовладельцы, но и компании при формировании парка служебных машин. Еще недавно три четверти приобретаемых немецкими юридическими лицами легковых автомобилей были оснащены двигателями, работающими на дизельном топливе. Их покупка позволяет в ФРГ воспользоваться налоговыми льготами, а потому особенно привлекательна для тех, кто активно эксплуатирует машину.

Так, в период с января по апрель 2015 года доля дизелей среди автомобилей, купленных в Германии для служебного пользования, достигала 75,8%. Год спустя она снизилась до 72,8%, а в этом году составила за аналогичный период уже только 68,4%.

Эти цифры опубликовал в понедельник, 5 июня, глава Центра автомобильных исследований (CAR) при Университете Дуйсбурга-Эссена профессор Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer). Его вывод: в немецких автопарках компаний постепенно начинают искать альтернативу дизелю. "Хотя две трети новых корпоративных автомобилей все еще оснащены дизельными двигателями, понижающий тренд трудно не заметить", - указывает эксперт.

Большие скидки на подержанные машины

Все отчетливее чувствуют этот тренд и немецкие торговцы подержанными машинами. Во второй половине мая 730 из них приняли участие в опросе, проведенном маркетинговым институтом DAT (Deutsche Automobil Treuhand), специализирующемся на изучении и оценке вторичного рынка автомобилей. При этом 58% опрошенных заявили, что вынуждены сейчас продавать подержанные дизельные автомобили с более высокими, чем обычно, скидками.

А 65% торговцев ответили, что берут ныне подержанные машины у прежних владельцев только по сниженным ценам. В результате остаточная стоимость автомобиля с дизельным двигателем составляет в настоящий момент после трех лет эксплуатации 55,4% от первоначальной цены, тогда как у сопоставимых моделей с бензиновыми моторами данный показатель достигает в среднем 56,4%, отмечается в отчете DAT.

Первопричиной падающего спроса на дизельные автомобили в Германии стал скандал вокруг концерна Volkswagen. Оказалось, что он годами тайно оснащал свои легковые машины специальным софтом, который при проверках искусственно занижал показатели вредных выбросов. Этот сознательный обман потребителей дал толчок не прекращающейся по сей день дискуссии о том, насколько вредной для человека и окружающей среды является современная дизельная технология.

Покупателей отпугивают грядущие запреты на въезд в города

Немецкие автоконцерны, вложившие миллиарды евро в ее развитие, указывают на более высокую энергоемкость дизельного топлива. Поэтому, говорят они, дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, и, соответственно, выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату.

Оппоненты автостроителей, в свою очередь, упирают на то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека. Поэтому некоторые немецкие города намерены вслед за Штутгартом ввести ограничения или запреты на въезд дизельных автомобилей при особо неблагоприятной экологической обстановке.

Эти грядущие запреты и есть, видимо, главная причина того, что растущее число немецких физических и юридических лиц воздерживается теперь от приобретения дизельных автомобилей. Однако многие города еще не приняли окончательного решения, к тому же некоторые планируемые запреты сомнительны с юридической точки зрения, указывает Общегерманский автомобильный клуб ADAC.

Поэтому его исполнительный директор Александр Мёллер (Alexander Möller) в конце мая в интервью автомобильному журналу Automobilwoche призвал немецких автовладельцев "сохранять спокойствие и без особой нужды не спешить продавать свои нынешние дизельные автомобили". Остановят ли подобные призывы падение спроса на такие машины, покажет ближайшее будущее.