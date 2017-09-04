По информации газеты Oregonian (штаб-квартира Nike находится именно в Орегоне), многие сотрудники этих подразделений уже получили уведомления об увольнении. Фил Голд, который работал в IT отделе Nike 15 лет и был уволен в июне рассказал, что Nike в первую очередь сокращает более опытных сотрудников. Это нужно, чтобы сэкономить деньги на страховках, выходных пособиях и прочих тратах. Он подчеркнул, что дело не в производительности.

Интересно, что Nike начал такую оптимизацию рабочего процесса сразу после удачного экономического отчета adidas, в котором было сказано, что немецкий бренд сильно сокращает отставание на всех рынках, начиная от европейского и заканчивая американским.