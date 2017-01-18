"Если мы хотим сделать глобализацию работоспособной, должны быть приложены глобальные усилия по ликвидации этих секретных гаваней, где бы они ни находились. Также должны быть приложены глобальные усилия в сфере бенефициарного владения. Одна из стран, которые не сделали свою часть работы, — США", — сказал Стиглиц на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Экономист указал две группы проблем, которые следует решить для эффективного противостояния экономическим преступлениям. "Очень важный вопрос — автоматическое раскрытие информации о бенефициарных владельцах в открытых государственных реестрах. Это позволит знать, кто владеет этими трастами, корпорациями, через которые проходят все секретные деньги. Второй вопрос — этим нужно заниматься в глобальном масштабе. Потому что если остается территория секретности, участники этих незаконных действий найдут эти гавани", — рассуждает нобелевский лауреат.