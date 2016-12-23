Apple и Nokia подали иски в США и Германии, относящиеся к патентному спору двух компаний, пишет The Wall Street Journal.

Иски Nokia поданы в региональные суды Дюссельдорфа, Мангейма и Мюнхена в Германии и в окружной суд Восточного округа штата Техас. В общей сложности претензии касаются нарушений 32 патентов, в том числе патентов на технологии производства дисплеев.

Как сообщили в самой Nokia, последнее соглашение с Apple на использование патентов Nokia было заключено в 2011 году. С тех пор американский производитель электроники отклонял предложения Nokia о получении лицензии на использование запатентованных технологий компании в продуктах Apple.

В иске Apple, поданном в окружной суд Калифорнии, ответчиками являются компании Acacia Research и Conversant Intellectual Property Management, специализирующиеся на управлении патентными правами. По мнению Apple, Nokia исключила ряд патентов из соглашения и передала их сторонним компаниям для "вымогательства избыточных роялти" от американской корпорации. "К сожалению, компания Nokia отказалась лицензировать свои патенты на справедливой основе и сейчас использует тактику "патентного тролля", чтобы вымогать деньги у Apple", — добавил он.

Nokia является владельцем десятков тысяч патентов в области технологий, использующихся в смартфонах, планшетах, компьютерах и схожих устройствах. За последние 20 лет Nokia вложила более €115 млрд в исследования.

"Регулярно инвестируя в развитие и исследование технологий, Nokia создала или внесла свой вклад в развитие множества использующихся мобильных технологий, которые используются в смартфонах сегодня, включая продукты компании Apple. После нескольких лет переговоров, в течение которых мы пытались достичь соглашения с Apple по использованию наших патентов, мы решили принять меры, чтобы защитить наши права", — заявил глава подразделения по патентной работе Nokia Илкка Рахнасто.

После подачи иска акции финской компании Nokia упали почти на 5%. Днем 22 декабря акции опустились на 4,65% — до €4,51 за бумагу — на фондовой бирже Хельсинки. Капитализация компании составляет €26,45 млрд.

Семь лет противостояния

Патентный спор между Apple и Nokia начался в 2009 году, когда финская компания подала иск против Apple, утверждая, что американская компания нарушает патентные права. В свою очередь, Apple подала встречный иск о нарушении Nokia 13 своих патентов. В 2010 году Nokia снова подала несколько исков против Apple.

В итоге в 2011 году компании разрешили свой спор. Тогда, как писала The Wall Street Journal, Apple выплатила финской компании разовую компенсацию и обязалась в будущем платить за использование чужих патентов. По данным издания, Nokia получила около $720 млн.