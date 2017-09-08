По словам представителя Nokia, ликвидация рабочих позиций коснется сотрудников, занятых ключевыми и вспомогательными функциями в подразделениях Alcatel-Lucent International и Nokia Solutions Networks France, в которых в настоящее время работает около 4200 человек во Франции. Nokia не стала увольнять персонал, вовлеченный в исследования и разработки.

Профсоюзы назвали сокращения "приемлемыми" и попросили встречу с министром экономики для обсуждения кадрового вопроса.

В 2016 году Nokia анонсировала увольнения нескольких тысяч сотрудников в рамках реструктуризации, направленной на достижение годовой экономии в 1,2 млрд долларов. Тогда сообщалось, что кадровая чистка может охватить до 15 тысяч работников или примерно 14% штата.

В 2017 году компания заявила о сокращении около 1000 рабочих мест в Финляндии и 1400 - в Германии.