Как стало известно изданию, акционеры Нордеа Банка с начала 2017 года активизировали переговоры с потенциальными инвесторами. Собеседник подчеркивает, что продать столь крупный актив сразу в настоящее время будет сложно, учитывая ожидания собственников по стоимости, поэтому группа допускает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки по продаже финансовой организации.

По словам двух источников газеты, группа ведет переговоры о возможной сделке с Локо-банком и Совкомбанком.

Согласно рэнкингу "Интерфакс-100" Нордеа Банк занимает 39-ю строчку по размеру активов в банковской системе России (этот показатель у кредитной организации составляет 210,7 млрд руб.)

Группа пришла на российский рынок в 2006 году, купив Оргрэсбанк. С 2015 года банк начал активно сворачивать розничный бизнес, отдав приоритет корпоративным заемщикам. На тот момент розничный портфель организации составлял 25 млрд руб., совокупный — 315 млрд руб. В начале 2017 года Нордеа Банк продал розничный кредитный портфель Совкомбанку.