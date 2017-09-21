Одно из самых богатых нефтью государств мира, Норвегия, последовательно готовится к эпохе, когда запасы нефти иссякнут. Чего не скажешь о других нефтяных странах.

"1 трлн долларов — это важный рубеж", — так прокомментировал глава суверенного фонда Норвегии Ингве Слингстад тот факт, что размер вверенного ему фонда достиг этой астрономической суммы. 1 триллион — таковой на 19 сентября 2017 года была стоимость всех активов, которые принадлежат NBIM, или Norges Bank Investment Management — фонду, в который норвежское государство ежегодно отчисляет часть своих доходов от продажи нефти и газа. Сами норвежцы иногда попросту называют его нефтяным фондом.

NBIM является крупнейшим суверенным фондом мира. Следующий крупный стабилизационный фонд — Объединенных Арабских Эмиратов — примерно на 15% меньше. Фонд национального благосостояния России меньше норвежского собрата примерно в 10 раз.

Благополучие за 20 лет

Астрономическая сумма накопленных денег является далеко не просто цифрой в бухгалтерии Банка Норвегии, в структуру которого формально входит NBIM. Главная и единственная цель фонда — за счет нынешних сверхдоходов от продажи сырья обеспечить финансовое благополучие будущих поколений. Ибо никаких иллюзий о бесконечности потока нефтедолларов в Осло не питают. Как значится буквально в одной и первых фраз на сайте NBIM, "нефть однажды закончится, но доходы фонда продолжат приносить пользу населению Норвегии". В итоге, с учетом численности населения страны в 5,3 млн человек, на каждого норвежца сейчас приходится доля NBIM в размере 193 тысяч долларов.

И все это — примерно за 20 лет существования фонда. Понимание небесконечности "нефтяного рая" пришло к норвежцам в 1990-е годы. Первые отчисления из бюджета были осуществлены в 1996 году, а с 1998 года ведется история прибыльности NBIM. С тех пор фонд рос в среднем на 5,9% в год, при вычете инфляции и расходов на управление — на 4%.

Обращает на себя внимание то, что во время последнего мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, активы фонда существенно не уменьшались. При этом большинство нефтяных стран были тогда вынуждены воспользоваться деньгами "будущих поколений" из своих суверенных фондов, так что, например, в России и Казахстане активы фондов уменьшились в разы, и эксперты даже серьезно опасались их полного исчерпания.

NBIM — это Google, Apple и 9000 других акций

В итоге сегодня норвежский фонд управляет огромной суммой, вложенной более чем в 9000 акций, облигаций и объектов недвижимости. Причем инвестиционный портфель фонда полностью открыт, и с ним может ознакомиться любой желающий. Наибольшую часть денег — около 65% — управляющие фонда не побоялись вложить в акции по всему миру. В портфеле "серьезного" NBIM можно найти все ведущие фирмы из новой интернет-экономики — Google, Amazon и другие. В фонде и не скрывают, что феноменального объема он достиг именно благодаря взлету фондовых рынков в последние два десятилетия.

При этом NBIM вовсе не скупает все подряд. Наоборот, фонд придерживается концепции так называемых "этических инвестиций", вкладывая деньги только в те предприятия, которые отвечают выработанным в Осло критериям. Причем опять-таки — отбор осуществляется максимально прозрачно и открыто, а "черный список" неподходящих для фонда предприятий также публикуется в сети.

Этические инвестиции норвежцев

Кому не достаются деньги крупнейшего суверенного фонда мира? Например, компаниям, производящим или участвующим в производственной цепочке изготовления ядерного оружия. Например, американским Lockheed Martin и Northrop Grumman, а также европейской Airbus Group.

Невозможны инвестиции и в компании табачной промышленности, такие как Philip Morris и British American Tobacco. Категорически не готов работать фонд и с фирмами, использующими детский труд. К числу таких в NBIM отнесли, например, структуры американского торгового ритейлера Wal-Mart.

Табу для норвежцев — и фирмы, которые, по информации NBIM, нанесли серьезный ущерб экологии (ведь фонд создан для будущих поколений), а также компании, виновные в коррупции, нарушении прав человека или других "фундаментальных этических норм", отмечается в документах NBIM.

Напротив, не вызывают проблем у фонда агропромышленные компании, применяющие генную инженерию. Нет и странового подхода: так, несмотря на международные санкции, NBIM по итогам 2016 года держал акции 51 российской компании.