Delfi приводит статью Bloomberg в переводе портала ideanomics.ru.

После того, как домашний любимец сиба-ину умер от рака, Доун Сабинс решила порадовать своего 7-летнего сына новым щенком. В марте 2015 года она заглянула в зоомагазин в Сан-Диего в поисках английского бульдога. Вышла она оттуда с золотистым ретривером.

Ничего удивительного, даже с учетом того, что она потратила $2400 — больше, чем собиралась. (Вот почему зоомагазины выставляют щенков в витрину.) Странности начались через несколько недель, когда семья обнаружила на кредитной карте списание в размере $5800 от компании, о которой они никогда не слышали.

Пытаясь выяснить в чем дело, Сабинс обнаружила, что приобрела собаку не в зоомагазине, а в некой компании Wags Lending. Помимо этого, Такер — так назвали щенка — оказался не собственностью семьи, а был взят ими в лизинг!

Не осознавая этого, Сабинс согласилась внести еще 34 ежемесячных арендных платежа в размере $165,06 каждый. После этого они имели право выкупить собаку. Пропускаешь платеж — и кредитор может забрать животное.

Если бы Сабинсы выплатили всю сумму лизинга до конца, то заплатили бы эквивалент кредита под 70% годовых — почти в два раза больше, чем ставки по кредитным картам. Но они вскоре решили, что Такер слишком буйный для их семьи, продали его местному тренеру за $500 долларов и перестали платить за аренду.

Следующие 18 месяцев Доун провела в онлайн-обзорах и электронных письмах.

Она была не одинока.

"Я просто не могу заплатить более $5000 за щенка стоимостью $2000", — написал один клиент в Федеральную торговую комиссию после "покупки" йоркширского терьера в зоомагазине с арендой от Wags Lending. (Эта и другие жалобы были направлены клиентами, которые оплачивали дорогих домашних животных через Wags Lending.)

"Продавец … сказал, что платежи, которые я производил, — это арендная плата, — написал другой удивленный арендатор. — За собаку? Они сдают в аренду животных? Да ладно? Да, это правда!"

Один любитель кошек рассказал, как купил бенгальского котенка у заводчика в Джэксонвилле, за $1700, указанных на ценнике, а затем обнаружил себя на крючке в 32 ежемесячных платежа по $129 или около $4 100. "Они объяснили мне, что это была не только ссуда, но и аренда, и мне нужно либо продолжать платить, либо возвращать животное, — написал клиент в жалобе от ноября 2015 года. — Эта кошка губит мой кредитный рейтинг".

При прочтении жалоб возникает весомый вопрос: зачем кому-то идти в зоомагазин, чтобы купить животное, и вместо этого вдруг брать его на прокат?

Потому что собаки могут быть дорогими, и кто-то не может себе позволить заплатить сразу или использовать кредитную карту. Кто-то, как Сабинс, очень хочет забрать домой нового пушистого друга, и поэтому не вникает в детали контракта.

"Когда я внимательно изучил, каков будет мир через 10 лет, я решил, что большинство вещей будут сдаваться в аренду", — рассказывает Дасти Вундерлих, исполнительный директор Bristlecone Holdings, компании, которая управляет Wags Lending.

Вундерлих придумал Wags Lending в 2013 году, а затем использовал бизнес-лизинг домашних животных, чтобы запустить невероятную коллекцию прокатов — мебели, свадебных платьев, слуховых аппаратов и автомобильных дисков. Всего за три года его компания получила 66 000 договоров аренды на сумму чуть более $100 млн. Однажды он разработал план сдачи в аренду молочного скота фермерам, а также задумывался об идее финансирования аренды для похорон.

"Нам нравятся ниши, где приходится иметь дело с эмоциональными заемщиками", — говорит Вундерлих.

Он уверяет, что все арендные договоры компании предельно прозрачны, а недоразумения случаются из-за того, что продавцы на местах недостаточно четко объясняют их условия.

"Если клиент чувствует себя обманутым, мы готовы пойти навстречу и найти способ разорвать контракт", — говорит бизнесмен. Представитель Bristlecone Брук Роуз написала в электронном письме, что после жалобы Сабинс компания предложила ей выкупить Такера по розничной цене, но не получила ответа.

По словам Вундерлиха, кредиторы США хорошо справляются с оценкой кредитов для первоклассных заемщиков, снижая процентные ставки, поскольку их кредитные рейтинги растут. Но они используют грубый подход к миллионам субстандартных заемщиков, применяя высокие процентные ставки независимо от их индивидуальных кредитных историй. Вундерлих говорит, что он хочет "демократизировать доступ к кредитам посредством динамической оценки по всему спектру кредитов" — замысловатый способ сказать, что его клиенты платят по ставкам, основанным на их собственной платежеспособности, а не на чьей-то другой.

Быстрая технологическая оценка платежеспособности стала базовой стратегией для онлайн-кредиторов в эпоху облачных вычислений, и некоторые компании обещают принимать решения о кредитных операциях быстрее, чем традиционные банки. Основное новшество Bristlecone — применение такого рода оценки для аренды. В отличие от кредитных карт и срочных кредитов, которые регулируются законодательством о ростовщичестве, закрытые лизинговые компании не имеют ограничений в отношении того, сколько могут взимать за свои услуги.

Это позволяет Bristlecone устанавливать эффективные процентные ставки в диапазоне от 36 до 170 процентов годовых. Впрочем, на сайте компании этих цифр вы не увидите, так как она позиционирует себя как сервис аренды, а не кредитная организация.

Вундерлих все еще сосредоточен на запуске новых кредитных продуктов. Недавно он завершил сделку с банком в штате Юта, который помогает онлайн-кредиторам использовать благоприятные законы штата, чтобы выдавать кредиты в других местах. Это позволит Bristlecone расширить ассортимент предлагаемых продуктов, включив в него срочные ссуды, расширить привлекательные ставки для заемщиков с лучшими кредитными историями и финансировать такие услуги, как ветеринарная помощь, плановая хирургия и даже похороны, а не только материальные активы, такие как молочные коровы и лабрадоры.