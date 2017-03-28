По словам источников, Маск является не только основателем новой компании, но и играет значительную роль в ее руководстве.

Маск не ответил на запрос о комментариях. Макс Ходак, которого называют "членом команды основателей", подтвердил существование Neuralink и участие в ней Маска. Он назвал компанию "эмбрионом".

Источники указывают, что изначально Маск собирался финансировать работу Neuralink самостоятельно, в том числе на заемные средства под свои акции в других компаниях. Также обсуждались возможные инвестиции от венчурной фирмы Founders Fund Питера Тиля.

Маск уже высказывался ранее о перспективах "нейронного кружева". В августе прошлого года у себя в Тwitter он писал о достигнутом прогрессе в работе над технологией, а 25 января в ответ на вопрос в микроблоге о времени презентации технологии сообщил о том, что объявление может быть сделано в феврале.