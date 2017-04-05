Власти Катара объявили о планах начать увеличение добычи на крупнейшем в мире газовом месторождении, которое расположено на катарско-иранской границе. В Катаре его называет "Северное", в Иране - "Южный парс". Работа над проектом начнется в ближайшие месяцы, а на полную мощность он выйдет через 5-7 лет.

С 2005 года власти Катара ввели мораторий на увеличение газовой добычи "Северного", однако теперь от него решено отказаться: выкачивать газ из месторождения начал Иран, объявивший о планах превзойти Катар в 2018 году.

В общей сложности Катар планирует добавить на мировой рынок 20 млрд кубометров в год. До сих пор ближневосточный газ поставлялся в основном в Азию, однако этот рынок уже перенасыщен и законтрактован на годы вперед, отмечают в обзоре по сектору аналитики Fitch.

Поставки СПГ в Азию резко увеличили США, где в марте 2017 года был установлен новый исторический рекорд добычи сланцевого газа, говорит аналитик Wood Mackenzie в Сингапуре Чон Жи Ксин.

Из-за избытка поставок цены на СПГ рухнули вдвое за последние три года и уже находятся на уровне контрактных цен "Газпрома", говорит Сбербанк CIB Валерий Нестеров.

Некоторые партии СПГ уходят по 180 долларов за тысячу кубометров - "Газпром" же заложил среднюю цену для европейских потребителей в 171 доллар за тысячу кубов на 2017 год.

В качестве нового рынка для своих поставок Катар рассматривает Евросоюз, заявил в интервью Economic Times 28 марта министр энергетики страны Мохаммед бин Салех Аль-Сада.

"Европа очень важный рынок", - сказал он, добавив, что Катар намерен инвестировать более 5 млрд фунтов в терминалы по приему СПГ в Великобритании. Польша планирует увеличить закупки катарского газа вдвое уже в ближайшие годы - с 1,3 до 2,7 млрд кубометров, сообщил вице-президент национальной энергетической корпорации PGNiG Мацей Вожняк. Через пять лет Польша намерена полностью отказаться от российского газа, заменив его норвежским и поставками СПГ - контракт с "Газпромом" истекает в 2022 году и продлевать его PGNiG не намерена, объявил в мае прошлого года уполномоченный правительства Польши по вопросам газовой и энергетической инфраструктуры Петр Наимский.