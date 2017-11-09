Как отмечается в колонке, "в то время как Трамп одержим строительством стен, (лидер КНР) Си Цзиньпин занят строительством мостов".

"Си Цзиньпин взял на себя руководство повесткой дня в области изменения климата, урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) и укрепил позиции акций Китая во Всемирном банке и Международном валютном фонде (МВФ). Пекин продвигается вперед с торговым соглашением "Один пояс, один путь", в который войдут основные азиатские экономики плюс Австралия и Новая Зеландия, но не Соединенные Штаты", — отмечает издание.

Сообщается, что на январском Всемирном экономическом форуме Си Цзиньпин назвал Китай "новым чемпионом свободной торговли и глобализации". Его инициатива при финансовой поддержке Азиатско-Индийского инвестиционного банка, вложит $1 трлн в проекты развития морских маршрутов, дорог, железных дорог. Издание подчеркивает, что "стратегические" инвестиции Трампа в угольную промышленность и попытки вернуть производство в стиле Дон Кихота сделают Соединенные Штаты чемпионом экономики 20-го века".

"Все это говорит о том, что Китай станет "новым выбором для других стран" и главным арбитром международного порядка. Китай имеет глубокую заинтересованность в этом: ему нужен доступ к передовым технологиям и экспортным рынкам, от которых зависит рост его экономики", — отмечает NYT.

Ранее Си Цзиньпин заявил о начале нового этапа отношений между Китаем и США. По его словам, он и Трамп пришли к единому мнению, что отношения между Пекином и Вашингтоном имеют большое значение для поддержания глобального мира, процветания и стабильности.