С начала года стоимость биткоина на бирже удвоилась. Многие эксперты связывают подобный рост с падением курса китайского юаня, потерявшего в цене более 7% в этом году.

По данным агентства, большинство биткоинов торгуется в Китае, поэтому увеличение спроса на криптовалюту в стране существенно влияет на ее курс на бирже.

"Если подобная тенденция сохранится, биткоин может стать безопасной инвестицией, учитывая, что глобальные нормы постепенно распадаются", — сказал основатель сайта анализа криптовалют Cryptocompare Чарльз Хайтер.