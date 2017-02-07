Об этом говорится в сообщении CFTC.

Материнская компания брокера - FXCM Holdings LLC - для урегулирования обвинений согласилась выплатить штраф в размере 7 млн долларов, отозвать свою регистрацию в США и никогда не подавать заявку на повторное получение лицензии.

По данным американского регулятора, FXCM была аффилирована c одним из маркет-мейкеров рынка форекс, который осуществлял максимальный объем сделок клиентов компании.

Таким образом, FXCM занимала позиции на рынке, противоположные позициям клиентов, фактически играя против них. Компания скрывала тот факт, что владельцем маркет-мейкера, транслировавшего котировки, является ее сотрудник, занимавший должность управляющего директора, и умышленно сообщала ложные сведения Национальной фьючерсной ассоциации США (National Futures Association), чтобы получить регистрацию.

Одновременно FXCM вводила в заблуждение потребителей, заявляя, что сама не занимает позиций на рынке и не имеет конфликта интересов со своими клиентами.

Противозаконная активность брокера продолжалась с 9 сентября 2009 года по крайней мере по 2014 год, выяснили в CFTC. FXCM - крупнейший forex-брокер в США с долей рынка 34% и третий по объему торгов в мире. Его ежедневный торговый оборот достигает 12 млрд долларов.