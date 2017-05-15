"Мы получили указание от руководства, в понедельник мы не работаем", — приводит издание слова представителя профсоюза завода Давида Дюбуа. Штат завода — 5,5 тыс. сотрудников.

О действии вируса WannaCry стало известно вечером 12 мая, он затронул порядка 150 стран. Вредоносная программа блокирует данные пользователей и требует за разблокировку $300 в биткоинах.

Renault принял решение закрыть часть заводов во Франции и Румынии 13 мая после того, как стал жертвой WannaCry.

Renault — не единственная жертва вируса во Франции, заявил сегодня в интервью глава французского национального агентства по безопасности информационных систем ANSSI Гийом Пупар.

"Конечно, есть другие жертвы (во Франции)... Мы работаем с ними, пытаемся реанимировать их информационные системы", — заявил Пупар в эфире France Inter.