Как передает NEWSru.com, в 33 из 45 государств будет наблюдаться усиление темпов роста по сравнению с 2016 годом, прогнозируют эксперты ОЭСР. Эта доля является самой высокой с 2010 года.

По оценкам Международного валютного фонда, мировой ВВП повысится на 3,5% в этом году и на 3,6% в следующем после подъема на 3,2% в 2016 году. За последние 50 лет синхронный рост всех государств, отслеживаемых ОЭСР, был редким явлением. Кроме середины прошлого десятилетия, он также наблюдался в конце 1980-х годов и в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973 года.

Накануне генеральный секретарь ОЭСР Ангел Гуррия заявил, что в июне мировая экономика была на пути к тому, чтобы по итогам 2017 года зафиксировать самый быстрый рост за шесть лет, но возрождение инфляции еще не реализовалось.

"Добираешься до такой степени, что наконец начинаешь видеть локализованную нехватку рабочей силы и естественную реакцию, - сказал Гурриа в Бангкоке. - Это хорошо, но обычно ожидаешь, что положительные признаки увеличения зарплаты появятся задолго до того, как вы почти полностью заняты".

Локализованная нехватка рабочей силы, особенно в Японии и Соединенных Штатах, в конечном итоге приносит обещанную более высокую инфляцию, но только более сильный рост экономики действительно приведет к ее росту, подчеркнул он.

Основанная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, неформально нередко называемая "клубом богатых стран" или "финансовым НАТО". Основным преимуществом ОЭСР считается наличие команды сильнейших экспертов, которая ежегодно публикует сотни аналитических исследований и вырабатывает рекомендации для стран-членов.

В настоящее время в организацию входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

Россия заявила о стремлении вступить в ОЭСР на саммите G8 в Галифаксе в 1995 году. В ноябре 2007 года совет ОЭСР принял дорожную карту вступления для Российской Федерации, в которой описаны условия присоединения страны к организации. Однако ОЭСР приостановила процедуру вступления в марте 2014 года из-за вовлечения Москвы в события на Украине.