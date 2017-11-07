Мировой спрос на нефть к 2022 году увеличится до 102,3 млн баррелей в сутки. Такой прогноз содержится в ежегодном докладе Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованном во вторник, 7 ноября.

Этот показатель был пересмотрен в сторону увеличения на 2,24 млн баррелей в сутки в сравнении с прошлогодним прогнозом ОПЕК. Картель улучшил и прогноз мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе: к 2040 году он должен достичь 111,1 млн баррелей в сутки.

При этом в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в состав которой входят 25 экономически развитых государств, потребление нефти к 2040 году снизится на 8,9 млн баррелей в сутки. А в развивающихся странах оно, напротив, вырастет на 23,8 млн баррелей сутки.

Нефть и газ останутся основными энергоносителями

Кроме того, ОПЕК ожидает значительного роста мирового спроса на газ. К 2040 году газ вместе с нефтью будут покрывать все еще более половины (52-53 процента) мировой потребности в энергии, говорится в докладе.