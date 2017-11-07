Этот показатель был пересмотрен в сторону увеличения на 2,24 млн баррелей в сутки в сравнении с прошлогодним прогнозом ОПЕК. Картель улучшил и прогноз мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе: к 2040 году он должен достичь 111,1 млн баррелей в сутки.
При этом в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в состав которой входят 25 экономически развитых государств, потребление нефти к 2040 году снизится на 8,9 млн баррелей в сутки. А в развивающихся странах оно, напротив, вырастет на 23,8 млн баррелей сутки.
Нефть и газ останутся основными энергоносителями
Кроме того, ОПЕК ожидает значительного роста мирового спроса на газ. К 2040 году газ вместе с нефтью будут покрывать все еще более половины (52-53 процента) мировой потребности в энергии, говорится в докладе.