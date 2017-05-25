Страны ОПЕК приняли решение продлить сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Страны — участницы ОПЕК приняли решение продлить сделку по сокращению нефтедобычи еще на девять месяцев", — говорится в сообщении, передает RNS.

10 декабря 2016 года страны ОПЕК и 11 независимых производителей заключили соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,756 млн баррелей в сутки сроком на полгода. Соглашение начало действовать в январе 2017 года.

Цель соглашения — устранить профицит предложения на рынке нефти, тем самым создав баланс спроса и предложения. Предполагается, что в результате цены на нефть должны вырасти.

Накануне мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев — с июля 2017 года по 31 марта 2018 года — на условиях действующего соглашения.