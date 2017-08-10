Размер премии зависит от года выпуска утилизированного авто, сообщил Opel в четверг, 10 августа. Предложение действует до конца 2017 года. На такой же шаг ранее уже пошли концерны Volkswagen, BMW, Ford и Toyota.

Подобным образом компании пытаются предотвратить возможные запреты на движение дизельных автомобилей в крупных городах Германии. Эти меры рассматривается властями ряда немецких городов после скандала в Volkswagen и других концернах из-за манипуляций с показателями токсичности выхлопов дизельных моторов.

Выплата утилизационных премий стала итогом переговоров руководителей крупнейших автоконцернов ФРГ с правительством страны на "дизельном саммите", прошедшем в начале августа в Берлине. На этом же совещании было принято решение об актуализации программного обеспечения дизельных автомобилей класса Евро 5 и Евро 6 с целью повышения экологичности их выхлопов.