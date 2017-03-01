На видеозаписи видно, что глава Uber едет на заднем сиденье автомобиля вместе с двумя девушками. Они обсуждают работу сервиса в прошедшем году, который, по словам спутницы, стал "тяжелым" для компании. В ответ Каланик заявил, что для него "каждый год тяжелый год".

Позже между главой Uber и водителем такси возникает спор. Таксист, 37-летний Фаузи Камель, как сообщает Bloomberg, работает в Uber с 2011 года. Он обвинил главу сервиса в том, что Uber каждый год снижает тарифы, из-за чего водители несут большие убытки. "Из-за тебя я стал банкротом", — заявил Камель. В ответ глава сервиса в резкой форме заявил, что снижение тарифов вызывается условиями рынка и необходимостью борьбы с конкурентами. Каланик обвинил водителя в том, что он "не может взять ответственность за свои действия".

После публикации записи Каланик по электронной почте обратился с извинениями ко всем сотрудникам компании. "Я бы преуменьшил, если бы сказал, что мне просто стыдно", — заявил Каланик в своем письме. "Я должен вести себя как ваш лидер, и вести себя так, чтобы вы все были горды. Это не то, что я сделал", — извинился глава компании.

Сервис такси Uber, основанный в 2009 году, несмотря на привлечение широкомасштабных инвестиций, до сих пор не смог выйти на безубыточный уровень доходов. При этом многие водители сервиса недовольны теми тарифами, которые он предлагает. В 2015 году во Франции прошли масштабные акции протеста таксистов, выступавших против несправедливого, на их взгляд, уровня цен на услуги Uber. Из-за его низких тарифов частные извозчики не выдерживают конкуренции и несут большие убытки.