2-4 мая акции основателя интернет-гиганта ушли по цене от 935 до 950 долларов за одну ценную бумагу. При этом в распоряжении Безоса осталось еще 17% Amazon - 79,9 миллионов акций Amazon.

Bloomberg напомнил, что ранее Джеффри Безос объявил о планах диверсифицировать своих активов и оценил ежегодные вложения в созданную им в начале 2000-х космическую компанию Blue Origin в один миллиард долларов. Пилотные запуски своих ракет компания провела в 2015 году. В перспективе она намерена заниматься как суборбитальными полетами, так и запуском спутников.

На сегодня Forbes оценивает состояние Джеффри Безоса в 72,8 миллиарда долларов, что ставит его на третье место в списке самых богатых бизнесменов мира.