Отчет Amazon показал, что компания превзошла ожидания аналитиков. В результате акции Amazon выросли на 13%

Как отмечает Forbes, в пятницу росли и акции Microsoft - главного актива традиционного лидера мирового рейтинга толстосумов Билла Гейтса. И заочное состязание продолжалось до вечера. В итоге к закрытию состояние Безоса на волне роста достигло величины в 90,6 млрд долларов, а Гейтса - 90,1.

Первый раз богатейшим человеком в мире Безос стал 27 июля, когда котировки акций Amazon достигли пика. Тогда через несколько часов Гейтс вернул себе первую строчку.

Forbes публикует и более с"табильные" рейтинги миллиардеров. По расчетам специалистов журнала, третье место вслед за Безосом и Гейтсом занимает легендарный инвестор Уоррен Баффет. На четвертой строчке- основатель бренда Zara Амансио Ортега, на пятой - создатель Facebook Марк Цукерберг.