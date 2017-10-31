В церемонии принимали участие президенты Турции, Азербайджана и Казахстана, премьер-министры Казахстана, Грузии и Узбекистана, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ставим цель выйти в 2030 году на объем грузоперевозок по БТК в 17 млн тонн, пассажироперевозок - 3 млн человек", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии.

По его словам, в целом, БТК обладает потенциалом для увеличения объема грузоперевозок из Китая в Европу. "На сегодняшний день из Китая в Европу перевозится 240 млн тонн грузов. Если 10% этих грузов будет следовать по БТК - это уже 24 млн тонн", - отметил он.

Президент добавил, что запуск БТК позволит организовать прямое железнодорожное сообщение между Лондоном и Пекином.

"Проектом БТК мы смогли объединить все центральноазиатские страны через порт Алят (Азербайджан - ИФ) с европейскими странами. Это важный шаг для нашего будущего. Мы продолжим нашу работу по созданию общего коридора", - подчеркнул турецкий лидер.

Ташкент продолжит вкладывать средства в транспортный коридор "Восток-Запад", заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

"Мы придаем значимость коридору "Восток-Запад", инвестируем в этот проект. Глубоко убеждены, что запуск взаимовыгодных и эффективных транспортных коридоров создаст все необходимые условия для успешной интеграции наших стран в процессе глобального экономического развития", - сказал А.Арипов в понедельник в Баку на церемонии открытия БТК.

По его словам, проекты, подобные БТК, крайне важны для привлечения иностранных инвестиций, обеспечения устойчивого развития и реализации экспортного потенциала, а также расширения географии поставок производимой продукции.

"Сегодня трудно переоценить значение БТК, как для стран Центральной Азии, так и континента в целом. Проект призван стать ключевым звеном масштабного транспортного коридора "Восток-Запад". Нет сомнений, что вводимая в эксплуатацию крупнейшая в регионе железнодорожная магистраль позволит создать кратчайший ж/д коридор между Китаем и Европой. В свою очередь, узбекская сторона заинтересована в активном использовании перевозок и наращивании объема перевозок своих внешнеторговых грузов по данному коридору",- отметил он.

Премьер-министр выразил уверенность, что БТК послужит дальнейшему укреплению экономических отношений и будет содействовать процветанию всего региона.

Грузия, Азербайджан и Турция в феврале 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включал строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.