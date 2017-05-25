Большую часть компенсации составит вознаграждение в форме акций, стоимость которых составляла $29,4 млн при закрытии торгов в среду. Филдс также имеет право на получение пенсионных пособий в размере около $17,5 млн.

Кроме того, он может получить опционы на акции на сумму $8,1 млн и поощрительную премию в размере около $2,1 млн.

Филдс согласился уйти в отставку после того, как совет директоров Ford потерял доверие к нему. Несмотря на значительную прибыль, состояние бизнеса вызывало у совета директоров все больше опасений.

Место Филдса занял Джеймс Хэкетт, который ранее возглавлял дочернюю компанию Ford - Ford Smart Mobility.