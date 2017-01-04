Париж готовит предложение высшему руководству базирующихся в Лондоне финансовых компаний к февральской серии встреч, поскольку город будет конкурировать за кадры с рядом городов, таких как Франкфурт.

Маркетинговые материалы Europlace свидетельствуют о том, что в Париже уже работают более 180 тыс финансистов, а город является домом для крупнейшего рынка облигаций и имеет второй по величине пул управляющих активами.

Борьба за статус финансового центра Европы усиливается по мере приближения начала переговоров выходе Британии из ЕС, которые премьер-министр Соединенного Королевства запланировала на март 2017 года. Руководители банков предупредили премьера, что вскоре начнут переносить операции и переводить своих работников в другие страны ЕС, если Мэй не сможет гарантировать им свободный доступ к единому рынку после Brexit.

Специалисты Europlace полагают, что решения о переезде из Лондона будут приниматься в первом полугодии 2017 года, поскольку руководители намерены быстрее решить этот вопрос. Сейчас время крайне важно для банкиров, поэтому они стремятся открыть новые офисы или расширить часть рабочих мест на территории ЕС до 2019 года, когда, по плану Терезы Мэй, Британия окончательно оформит выход из Европейского союза.

В свою очередь глава британского кабинета министров намерена выбить для банков наилучшие условия, хотя она и не раскрыла детали переговоров и отказалась поддержать идею о переходном периоде для промышленности Великобритании.