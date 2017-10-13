Администрация Парижа представила план по борьбе с загрязнением окружающей среды во французской столице. Уже к 2024 году с улиц города должны исчезнуть дизельные автомобили.

Париж намерен к 2030 году освободить городские улицы от всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Согласно плану, представленному парижской городской администрацией в четверг, 12 октября, уже к 2024 году на улицах столицы Франции не должно остаться автомобилей с дизельными двигателями, а к 2030 - с бензиновыми двигателями. Целью является превращение Парижа в средне- и долгосрочной перспективе в город, не загрязненный углекислым газом, говорится в документе.

Представитель администрации Парижа в интервью dpa отметила, что предлагаемый план не предусматривает запретов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или штрафов за их использование. Поставленных целей предполагается достичь за счет ставки на электромобили и общественный транспорт.

Честолюбивые планы

Объявленные Парижем меры означают, что столичная администрация планирует гораздо раньше выполнить цели, поставленные правительством Франции. Министр экологического перехода Франции Николя Юло в июле объявил о намерении запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году.

Загрязнение воздуха в Париже является серьезной проблемой. Минувшей зимой власти неоднократно запрещали движение старых дизельных автомобилей в столице. Мэр Парижа Анн Идальго уже давно принимает меры, направленные на сокращение движения транспорта в столице. В числе прочего, она запретила движение автомобилей по прибрежным дорогам вдоль Сены. Теперь эти дороги доступны лишь для пешеходов и велосипедистов.

Международная экологическая организация "Гринпис" приветствовала планы парижской администрации, отметив, что "Париж задает правильный курс". В то же время она раскритиковала Германию за отставание в этой сфере. "Германия наверстает упущенное лишь в том случае, если будущее федеральное правительство уже сегодня объявит об отказе от двигателей внутреннего сгорания и будет проводить транспортную политику в интересах людей, а не автоконцернов", - заявил эксперт "Гринпис" по транспорту Беньямин Штефан.