"Финансировать проект с привлечением банков из США будет очень трудно, придется подключать азиатские банки", - заявил он в среду, 13 сентября, на пресс-конференции в Москве, где присутствовал корреспондент DW.

По словам Зеле, в настоящее время проводится оценка влияния новых американских санкций на реализацию проекта расширения газопровода "Северный поток". В изменившейся ситуации будет сложно выполнить условие по привлечению 70 процентов заемного капитала, считает глава одного из партнеров проекта. Однако, несмотря на все финансовые сложности, участники "Северного потока - 2" твердо намерены его завершить при любых обстоятельствах, даже при использовании 100 процентов собственных средств, добавил Райнер Зеле.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Прежде всего новые санкции поставили под вопрос будущее "Северного потока - 2", по которому по дну Балтийского моря российский газ должен поставляться в Германию и далее в другие государства ЕС.