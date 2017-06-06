С 6 июня Саудовская Аравия полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху. Кроме того, во вторник управление гражданской авиации Саудовской Аравии отменило действие лицензии катарской авиакомпании, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия". Все офисы катарского национального авиаперевозчика в королевстве будут закрыты.

Накануне правительство Египта заявило, что закрывает свое воздушное пространство для катарских самолетов с 04:00 утра вторника (по Гринвичу), до, как было сказано, "последующего уведомления". Воздушное пространство для катарских самолетов закрывают и ОАЭ.

Qatar Airways вынуждена отменить десятки рейсов в сутки, а полеты в разрешенных направлениях будут длиться на час-два дольше, так как катарским самолетам придется избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ, и им понадобится гораздо больше времени, чтобы прибывать в пункты назначения..

В аэропорту столицы Катара Дохе ожидается хаос, так как это один из важных международных перевалочных пунктов. Затронуты иакже операции таких авиалиний, как Etihad Airways и Emirates.

В понедельник восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.

Некоторые из тих стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

Катар в осаде

В мире Катар известен, прежде всего, телекомпанией "Аль-Джазира", авиакомпанией Qatar Airways, чемпионатом мира по футболу 2022 года и спонсорским контрактом с футбольным клубом "Барселона", пишет NEWSru.co.il.

Кроме того, в эмирате расположена крупнейшая в регионе база армии США, и высокопоставленные чиновники в Пентагоне уже дали понять, что речи о ее закрытии быть не может.

Влияние конфликта на газовые контракты на текущий момент оценить все еще сложно.

Уже известно, что, поскольку Катар не обеспечивает себя продуктами питания и примерно на 40% зависит от импорта из Саудовской Аравии, закрытие границы может привести к резкому росту цен и, если конфликт затянется, и к появлению дефицита.

В супермаркетах Дохи с понедельника наблюдается невиданный ажиотаж, какой обычно бывает в конце поста в Рамадан: полки магазинов пустеют, а люди выходят с тележками, полными еды и воды.

Закрытие границы также означает практически полное прекращение строительных работ, поскольку материалы для них (и в первую очередь - для стадионов и других объектов, связанных с чемпионатом мира по футболу) также поступают из Саудовской Аравии.

Под угрозой оказываются строительство метро, медицинского центра и нового морского порта.

Гражданам стран, разорвавших отношения с Катаром, дано 14 дней, чтобы покинуть территорию эмирата. Это решение негативно отразится на строительной отрасли и на медицине (в Катаре работают около 200 тысяч египетских строителей, инженеров, медиков).

В сложной ситуации оказываются и другие иностранные рабочие, зарабатывающие в Катаре. В эмирате работают граждане Индии, Пакистана, Филиппин и других стран Азии.

Наконец, хотя на долю Катара приходятся всего 2% экспортируемой странами OPEC нефти, конфликт может привести к разногласиям в организации и разрыву договоренностей о сокращении добычи нефти.