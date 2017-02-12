"Мы намерены использовать вырученную сумму для погашения задолженности перед работниками и кредиторами",– заявил представитель группы компаний CK Birla Group, владеющей Hindustan Motors.

Пока неизвестно, как Peugeot распорядится индийским брендом и будет ли возобновлено производство автомобилей, отмечает издание.

Автомобиль Ambassador был разработан на основе модели Morris Oxford III английской компании Morris Motors. Он производился под Калькуттой с 1958 по 2014 год.

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Ambassador стал лидером индийского автомобильного рынка в 1960–1970-е годы. Модель была популярна среди состоятельных индийцев и высокопоставленных чиновников. Однако в 2014 году из-за отсутствия спроса и высокой задолженности завода легендарный автомобиль сняли с производства.