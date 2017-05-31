До апреля, когда и был заключен договор на поставку СПГ из США в Восточную Европу, американский газ в основном закупали страны Южной Европы.

В Польше надеются, что импорт американского СПГ сможет пошатнуть доминирующее положение "Газпрома" в данном регионе. А в перспективе это позволит Варшаве полностью отказаться от российского газа, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски.

"В связи с возросшей добычей и расширением экспортного потенциала СПГ стал глобальным продуктом. Если будут приняты должные меры, "Газпром" может быть либо вытеснен с европейского рынка, либо его доля может быть существенно сокращена", - сказал Наимски.

Польская сторона собирается увеличить мощность терминала по приему газа до 7,5 млрд куб. м в год. А общая потребность страны в газе составляет 15 млрд куб. м в год. В 2022 г. истекает контракт между Варшавой и "Газпромом", и польская сторона не собирается его продлевать.

При этом американский газ уже достиг конкурентоспособного уровня по цене: за последние 12 месяцев, согласно данным Минэнерго США, газ экспортировался по цене в диапазоне $120-210 за 1 тыс. куб. м, тогда как "Газпром" заложил в бюджет цену в $170 за 1 тыс. куб. м.

В то же время американские экспортеры готовы строить плавучие терминалы приема СПГ за свой счет при условии заключения долгосрочных контрактов на поставку, как заявлял ранее спецпосланник США по энергетическим вопросам Амос Хохштайн.