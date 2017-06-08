"Таковым проектом является "Северный поток", расширяющий зависимость Европы от российского газа. Этот проект рассчитывает получить правовые льготы со стороны ЕС за счет выхода за рамки права ЕС. Мы с беспокойством отмечаем, что ЕК не хочет в полном объеме выполнять свои обязательства, не хочет довести до полной имплементации европейского права", — сказал Шиманьский.

Он также подчеркнул, что Варшава и Копенгаген продвигают реализацию другого энергетического проекта - строительства газопровода "Балтик пайп", который должен соединить месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Дональд Туск выступил за жесткое регулирование строительства газопровода "Северный поток — 2".