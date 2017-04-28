Вице-президент польской нефтегазовой госкомпании PGNiG Мацей Возняк сообщил, что это будет спотовая или краткосрочная поставка, однако он надеется на серию поставок. Он подчеркнул, что соглашение подписано на выгодных условиях, но цену и объемы закупаемого голубого топлива не раскрыл.

В этой связи страна намерена реэкспортировать сжиженный газ из США, заявил вице-премьер страны, министр развития и финансов Матеуш Моравецкий.

"Данная поставка является не только первой транспортировкой газа из США в Польшу, но первой в этой части Европы. Это открывает перед нами возможности для реэкспорта и доставки сырья для других стран нашего региона", - сказал Моравецкий в интервью агентству Polska Agencja Prasowa. Диверсификация поставок газа за счет американского сжиженного газа укрепит позиции Польши в газовых переговорах с Россией, считает он.

"Получение газа из другого государства выстраивает прежде всего наши позиции на переговорах и в отношениях с нашим до недавнего времени единственным партнером - Россией. В 2022 году, когда истекает нынешнее межправительственное соглашение с Россией, мы не будем вынуждены садиться к столу на условиях, навязываемых русскими. Это настоящий конец ценового диктата России", - отметил польский вице-премьер.

Сейчас PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома". Долгосрочный контракт на поставку газа с российским концерном истекает в 2022 году. Газ также ввозится в страну из Катара.

Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год.

По данным Bloomberg, по итогам 2016 года доля СПГ на рынке ЕС составила 13%