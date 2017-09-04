"Доступна возможность вывести 55% средств с аккаунта в коинах, при условии отказа от наших долговых обязательств на остальные 45% средств в виде токенов", — говорится в сообщении на сайте биржи.

По утверждению биржи, после 15 сентября биржа запустит новую площадку. Для пользователей, которые решат остаться пользователями BTC-e, все средства "будут перенесены на новую площадку", а баланс клиентов "будет пересчитан по рыночному курсу и будет зачислен на аккаунты c более высоким соотношением, чем 55/45".

Криптовалютная биржа BTC-e была открыта в 2011 году и была популярна в основном среди русскоязычных пользователей криптовалют. 30 июля биржа ушла в оффлайн, что было связано некоторыми СМИ с арестом силами ФБР гражданина России Александра Винника, обвиняемого в отмывании $4 млрд. В BTC-e связь с Винником опровергли, однако заявили, что сотрудники ФБР 25 июля изъяли сетевое оборудование компании из дата-центра, а 28 июля разделегировали домен биржи.