"Санкции сроком на один год будут применены к публичного акционерного общества "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ БАНК", ОАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц", — говорится в сообщении.

Возможные санкции Национального банка Украины (НБУ) против "дочек" российских государственных банков негативно скажутся на них, считает глава ВТБ Андрей Костин. "Нам кажется, что прежде всего, это нанесет ущерб экономике Украины, гражданам Украины. Безусловно, когда ты вкладываешь деньги в экономику страны, а не можешь даже процент обратно получать, это создаст препятствия для дальнейшей действительности российских финансовых учреждений",— цитирует "РИА Новости" господина Костина.