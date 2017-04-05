Как отмечается в сообщении, банка с портретом миллиардера будет продаваться в Китае в рамках продвижения вишневой Coca-Cola в этой стране. В Coca-Cola отметили, что Баффетт — известный поклонник напитка и во время публичных выступлений пьет вишневую колу.

Директор по маркетингу Coca-Cola в Китае Шелли Лин заявила, что в компании были удивлены, когда Уоррен Баффетт согласился на размещение своего портрета на банке с напитком. Председатель и главный исполнительный директор Coca-Cola Мухтар Кент сказал, что ему понравилась идея продвинуть вишневую Coca-Cola таким "уникальным способом".

Баффетт сообщил Yahoo Finance, что "четыре или пять месяцев назад" Кент рассказал ему, что собирается представить вишневую колу в Китае, и попросил у Баффетта разрешения поставить на банку его изображение. По словам миллиардера, он согласился и отметил, что было бы хорошо реализовывать такие банки в течение шести месяцев со старта продаж. Баффетт также отметил, что он не позировал для своего портрета на банке Coca-Cola.

Уоррен Баффетт занял в 2017 году второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $75,6 млрд. Возглавил рейтинг Билл Гейтс с состоянием $86 млрд.