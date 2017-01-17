Свою позицию Омелян объяснил необходимостью "избавиться от любых воспоминаний об оккупации".

В частности, в документе, который опубликовал министр, идет речь о переименовании морских портов "Ильичевск", "Южный" и "Октябрьск", а также Южной и Юго-Западной железных дорог в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Омелян отметил, что переименование портов необходимо, чтобы "ликвидировать все, что было призвано навязать украинцам мнение, что они одной крови с ордынцами, что они такие же лузеры и рабы, как и московиты".

"На границе с Россией мы должны четко понимать: на западе — цивилизация, на востоке — варвары", — написал министр.

Он добавил, что даже после смены власти в России "украинцы не должны вспоминать сказки о братских и добрососедских отношениях".

В октябре 2016 года в Киеве в рамках закона о декоммунизации переименовали Московскую площадь в Демеевскую.