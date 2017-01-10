Таким образом, состояние самых богатых людей в России выросло быстрее, чем в любой другой стране. Совокупный капитал российских миллиардеров после выборов президента США вырос на 7,1% от общей суммы, а у американцев - на 2,8%. При этом в рейтинге издания в США насчитывается в шесть раз больше обладателей миллиардных состояний, чем в РФ.

Сильнее всего выросли капиталы Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона. Тимченко был одним из главных объектов американских санкций в 2014 году. Ему помог рост акций газовой компании "Новатэк" (выросли на 16% после выборов в США). Сейчас состояние Тимченко оценивается в 15,1 млрд долларов (рост на 1,8 млрд).

Самый богатый россиянин Леонид Михельсон, который тоже является крупным инвестором "Новатэка", прибавил 1,9 млрд. Его капитал оценили в 18,2 млрд. В конкурирующем с Forbes рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg в 2016 году среди россиян лидирует Алексей Мордашов. Расхождения связаны с разными методиками оценки активов.

Журнал также упоминает совладельца "Сибура" Кирилла Шамалова, которого агентство Reuters считает "зятем Путина", однако не приводит конкретных цифр.

Состояние российских миллиардеров росло не только из-за повышения цен на акции. Этому способствовало укрепление рубля (на 20% в 2016 году).